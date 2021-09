Elektroartikel und Zigaretten bei Einbruch in Magdeburg gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in der Nacht zum 28.9.2021 in Magdeburg-Olvenstedt. Hierbei hatten die Täter Zigaretten und Elektroartikel gestohlen.

Magdeburg - Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkte den Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Magdeburg-Olvenstedt im Bereich Scharnhorstring in der Nacht zum Dienstag, da die Alarmanlage ausgelöst hatte. Der Einbruch soll in der Zeit zwischen 1.10 Uhr und 1.25 Uhr passiert sein.

Die alarmierte Polizei konnte wenig später vor Ort eine offene Tür zum Lager feststellen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft und sich danach offenbar zum Kassenbereich des Geschäfts begeben.

Hier entnahmen sie nach Angaben einer Reviersprecherin Elektroartikel aus einer Vitrine und brachen einen Warenträger auf, um aus diesem diverse Zigarettenschachteln zu stehlen. Eine genaue Schadensauflistung steht noch aus.

Spuren vor Ort gesichert

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung am Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.