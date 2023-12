Die Serie von Fahrzeugdiebstählen in Magdeburg reißt nicht ab. Jetzt wurde wieder ein VW-Multivan entwendet, wie die Polizei mitteilte. Der Diebstahl wurde am Donnerstagmorgen, 21.12.2023, gemeldet.

Magdeburg. - vs. Erneut haben Diebe in Magdeburg einen VW T6, einen Multivan von Volkswagen, gestohlen. Laut Polizei hatten die Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem eingezäunten Gelände am Werner-von-Siemens-Ring in Magdeburg-Ottersleben verschafft, auf dem das Fahrzeug, Baujahr 2018, abgestellt war.

Der Besitzer entdeckte am Donnerstagmorgen den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und fahnden nun nach dem Fahrzeug.