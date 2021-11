Erwischt: 31-Jährige fliegt mit gefälschtem Impfpass in Magdeburger Apotheke auf

Am Mittwoch, den 2. November 2021, versuchte eine Frau in Magdeburg einen digitalen Impfausweis in einer Apotheke zu erhalten - doch etwas fehlte.

Magdeburg (vs) - Die 31-jährige Frau aus dem Salzlandkreis besuchte am Mittwoch, den 3. November 2021 gegen 14.00 Uhr ein Einkaufszentrum an der Salbker Chaussee. In einer Apotheke soll die 31-Jährige darum gebeten haben, ihren Impfpass zu digitalisieren.

Eine Mitarbeiterin schaute sich den Impfausweis an und wurde auf die falschen Sicherheitszeichen aufmerksam. Als die Frau auf die falschen Aufkleber angesprochen wurde, verließ sie den Laden.

Daraufhin wurde die Polizei über diesen Vorfall informiert und konnte die 31-Jährige kurz darauf identifizieren. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.