In Magdeburg kam es am Montag zum Diebstahl aus einem Supermarkt. Der Täter konnte entkommen.

Magdeburg (vs) - Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Ladendieb. Wie die Polizei in einer Mitteilung erklären, soll der Mann am Montagabend einen Supermarkt in Fermersleben betreten und mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack gepackt haben.

Als er daraufhin den Laden verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, soll er von einer Ladendetektivin festgehalten worden sein. Weiterhin heißt es in der Mitteilung der Polizei, dass der mutmaßliche Täter daraufhin gewehrt haben soll und die geflohen sein.

Die Polizei wurde gerufen und soll den Mann daraufhin nicht gefunden haben. Der mutmaßliche Ladendieb wird in der Mitteilung der Polizei wie folgt beschrieben: männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, olivgrüne Hose, schwarze Schuhe, dunkle verdreckte Jacke mit Kapuze, schwarzer Mütze, schwarzer Rucksack. Die Fahndungen der Beamten läuft noch.