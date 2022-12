Beim Ellen Noir Summer Camp in Magdeburg erlitt ein 42 Jahre alter Mann lebensbedrohliche Verletzungen. Nun konnte die Polizei den mutmaßlichen Schläger aufspüren. In Weimar erzielten die Beamten einen Fahndungserfolg, heißt es. Symbolbild:

Magdeburg/Weimar (vs) - Nachdem ein 42 Jahre alter Mann im August beim Ellen Noir Summer Camp auf dem Veranstaltungsgelände in der Industriestraße in Magdeburg krankenhausreif geprügelt worden war und in der Klinik wegen schwerster Verletzungen behandelt werden musste, ist der Polizei nun ein Fahndungserfolg gelungen. Dies teilen die Beamten mit.

Demnach gingen aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung und der Einrichtung eines Hinweisportals gleich mehrere Zeugenhinweise im Zusammenhang mit dem versuchten Totschlag auf einem Magdeburger Konzert ein. Dadurch konnte offenbar ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im thüringischen Weimar als dringend tatverdächtig ermittelt werden. Ein mögliches Tatmotiv ist bisher anscheinend nicht bekannt.

Am 20. August war es den Angaben der Polizei zufolge gegen 05:08 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen. Der 42-Jähriger wurde so hart von dem anderen Beteiligten geschlagen, dass er zu Boden ging und liegen blieb. Dabei habe der Geschädigte lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, hieß es. Der Handelnde war zunächst geflüchtet.