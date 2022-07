Radfahrerin erleidet starke Kopfverletzungen in Magdeburg

Weil sie am Bordstein hängengeblieben ist, zog sich eine 62 Jahre alte Magdeburgerin am Sonntagnachmittag schwere Kopfverletzungen zu. Sie stand unter Alkoholeinfluss.

Magdeburg (vs) - Für eine Radfahrerin, die am Sonntagnachmittag in der Königstraße in Magdeburg unterwegs war, endete das Wochenende im Krankenhaus. Dies könnte eine bestimmte Ursache gehabt haben, wie die Polizei mitteilt.

Demnach fuhr eine 62-jährige Magdeburgerin auf der Königstraße am rechten Fahrbahnrand, bis sie mit ihrem rechten Fahrradpedal am Bordstein hängenblieb und schwer stürzte. Durch den Sturz erlitt sie schwere Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung durch die eingesetzten Rettungskräfte wurde die Verunfallte in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Eine Befragung im Krankenhaus bestätigte dies, die 62-jährige war mit gut einem Promille Alkohol auf ihrem Fahrrad unterwegs.