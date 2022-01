Fensterscheibe eingeschlagen: Dreiste Diebe brechen in Magdeburger Schule ein

Zwei unbekannte Täter drangen in ein Magdeburger Schulgebäude in dem Ortsteil Stadtfeld ein und entwendeten mehrere elektronische Gegenstände.

Magdeburg (vs) - Am Sonntag, den 23. Januar 2022, gegen 22.30 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu einem Magdeburger Schulgelände im Bereich Stadtfeld. Durch Sicherheitspersonal wurde festgestellt, dass die Täter gewaltsam durch eine Fensterscheibe in das Gebäude gelangt sind. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten.

In Folge dessen entwendeten sie mehrere elektronische Gegenstände in einem unteren vierstelligen Bereich. Beim Eintreffen des Sicherheitspersonals flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Durch die Polizei wurde die Spurensuche- und Sicherung übernommen und ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.