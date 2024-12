Ein Audi ist am Montagmorgen in Flammen aufgegangen. Die Magdeburger Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

War es Brandstiftung? Audi durch Flammen am Stephan-Schütze-Platz beschädigt

Feuer in Magdeburg

In Magdeburg hat ein Auto gebrannt.

Magdeburg. - Am Montag gegen 3 Uhr hat ein Auto am Stephan-Schütze-Platz in Magdeburg gebrannt.

Laut Polizei löschte die Feuerwehr den brennenden Audi. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne, leitete die Polizei den Angaben nach Ermittlungen ein.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.