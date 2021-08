Feuerwehreinsatz in Magdeburg: Lösten Kinder einen Großbrand aus?

In der Nacht zum Mittwoch wurde die Magdeburger Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand an einen Döner-Imbiss in der Straße "Alt Salbke" gerufen.

Die Feuerwehr war in der vergangenen Nacht mit einem Großaufgebot in Magdeburg Alt Salbke zugegen.

Magdeburg - Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen die Mülltonnen in Vollbrand und das Feuer griff auf den Imbiss über. Sofort wurden weitere Kräfte nachalarmiert um die Gebäudekombination mit Sonderposten- und Getränkemarkt zu halten. Der Döner-Imbiss brannte vollständig aus und das Dach stürzte in sich zusammen. Ein Übergreifen zu den weiteren Märkten konnte verhindert werden, aber es entstand ein Brand- und Wasserschaden. Ein Innenangriff der Feuerwehr war nicht mehr möglich.

Ein Gebäudekomplex aus Döner-Bistro und Sonderposten fing Feuer. Foto: Thomas Schulz

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren hundert Tausend Euro, weit über der 500.000-Grenze. Die Kriminalpolizei hat Ihre Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort, konnten mehrere Kinder in Tatortnähe festgestellt werden, einer davon soll an den Mülltonen gezündelt haben. Spuren wurden vor Ort gesichert.

50 Einsatzkräfte bis in den frühen Morgen mit Löscharbeiten beschäftigt

Am Gebäude entstand hoher Sachschaden. Foto: Thomas Schulz

Für die Dauer der Löscharbeiten war der Bereich um den Brandherd mehrere Stunden gesperrt. Foto: Thomas Schulz

Die Straße war für die Löscharbeiten mehre Stunden voll gesperrt. Über 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Nach zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle und die Restlöscharbeiten dauerte bis in den frühen Morgenstunden an.

+++ Update 9.30 Uhr:

Wie die Polizei am Vormittag in einer Pressemitteilung bekannt gab, ereignete sich der Brand gegen 1.50 Uhr am frühen Mittwochmorgen. Im Bereich des Gebäudekomplexes konnten die Beamten drei Jugendlichen antreffen, die Informationen zum mutmaßlichen Verursachers des Mülltonnenbrandes preisgaben.

Laut Beamten handelt es sich bei diesem um einen 16-Jährigen, der auf dem Parkplatz des Geländes ein Werbeprospekt angezündet, in die Mülltonne warf und dann weggerannt sei. Die Mülltonne fing dadurch Feuer, welches in weiterer Folge auf den Imbiss und den Discounter übergriff. Der 16-Jährige befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.