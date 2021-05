FFW Hamersleben: Einbruch und Diebstahl im Gerätehaus

Wer hat die Täter gesehen, die in das Geräutehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hamersleben eingebrochen sind? (Symbolfoto)

Hamersleben (vs). Unbekannte Täter sind in der Nacht vom 08. auf den 09.05. in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hamersleben eingebrochen. Dabei entwendeten die Täter eine Kettensäge entwendet. Es handelt sich um eine Stihl MS 291/C, die zur Ausstattung eines Fahrzeuges gehörte.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hamersleben fanden das Gerätehaus nach der Tat wie folgt vor:

Die Täter haben sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und oben drauf noch drei Ersatzketten und mehrere Montageschlüssel mitgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.