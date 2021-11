Fiese Betrüger bestehlen 79-Jährige: Magdeburger Polizei warnt erneut vor falschen Beamten

Am Mittwoch, den 10. November 2021, wurde der Magdeburger Polizei am frühen Nachmittag ein Fall von Trickbetrug durch zwei falsche Polizeibeamte in dem Bereich Neustadt gemeldet.

Magdeburg (vs) - Die Tat ereignete sich am Mittwoch, den 10. November, gegen 12:00 Uhr in der Salzwedler Straße. Die 79-jährige Geschädigte wurde vor ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus von zwei unbekannten Männern, welche sich als Polizisten ausgaben, angesprochen.

Die unbekannten Männer gaben gegenüber der Geschädigten an, dass es in dem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungseinbruch gekommen sei und sie jetzt die Wohnung der Geschädigten kontrollieren müssen. In der Wohnung wurde die 79-Jährige in ihrem Wohnzimmer von einem der Männer in ein Gespräch verwickelt.

Der zweite falsche Polizeibeamte soll sich währenddessen im Schlafzimmer umgeschaut haben und dort zwei Ringe im hohen dreistelligen Gesamtwert entwendet haben. Nachdem der zweite Täter wieder ins Wohnzimmer zurückkehrte, verließen die falschen Polizisten die Wohnung der 79-Jährigen und entfernten sich in unbekannte Richtung. An dem Tatort wurden Spuren durch den Kriminaldauerdienst gesucht und gesichert. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

ausländischer Phänotyp mit guten Deutschkenntnissen

beide ca. 40 Jahre alt

beide schwarze kurze Haare und ein Bart

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden. Weiter Hinweise der Polizei gibt es hier.