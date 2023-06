Zwei Schwerverletzte gab es am Wochenende bei zwei Unfällen in Magdeburg. Dort stießen sie mit jeweils einem Auto zusammen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu gleich zwei schweren Unfällen mit zum Teil Schwerverletzten ist es in der Nacht von Freitag, 24. Juni, auf den folgenden Sonnabend in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll es am späten Freitagabend zu dem ersten folgenschweren Unfall im Neuen Renneweg gekommen sein. Dabei war anscheinend zunächst eine 59 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf der Straße unterwegs, als sie beim Abbiegen in die Straße Zum Lindenweiler mit einem 16-jährigen Motorradfahrer kollidierte.

Der Jugendliche soll bei dem Crash unter das Auto gerutscht sein und sich dabei schwer verletzt haben. Er kam ins Krankenhaus.

Zu einem weiteren schweren Unfall kam es am Samstagmorgen in der Hohendodeleber Chaussee, als ein 68 Jahre alter Autofahrer und ein 55-Jähriger Mazda-Fahrer beim Abbiegen an der Straße Am Costenberg zusammenprallten, wie es von Seiten der Polizei heißt. Es sei zum Frontalzusammenstoß gekommen.

Bei dem Unfall habe sich der 68-Jährige so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.