Die Polizei hat einen Rucksack mit Tausenden Euro in bar und persönlichen Dokumenten in einer Bahn in Halle gefunden. Zuvor war er allein durch Sachsen-Anhalt gereist.

Magdeburg. - Ein 34 Jahre alter Mann wandte sich am Montag, 20. Januar, an die Polizei in Magdeburg, weil er seinen Rucksack vermisste. Und der hatte es in sich, wie die Beamten mitteilten.

Was war passiert? Der Mann war am Montagvormittag mit einem Regionalexpress nach Magdeburg gefahren, vergaß aber sein Gepäckstück im Zug. Das fuhr offenbar, wie sich später herausstellte, mit der Bahn zurück nach Halle. Dort fanden die Beamten den Rucksack in einer Gepäckablage auf dem Abstellgleis und konnten ihn dem Besitzer übergeben.

Zum Glück für den Inder. Schließlich befand sich in der Tasche sein halbes Leben: 2040 Euro in bar, persönliche Dokumente, darunter sein Aufenthaltstitel, ein Transponder für die Arbeit und Bank- und die Krankenversichertenkarten.