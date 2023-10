Beim Überqueren einer Ampel wurde ein 59-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst. Der Täter flüchtete in einer silberfarbenen Kombilimousine und wird nun gesucht.

In Magdeburg wurde ein Fußgänger von einem Auto angefahren. Der 59-jährige Mann wurde dabei schwer verletzt, der Fahrer flüchtete vom Tatort.

Magdeburg/vs - Die Polizei in Magdeburg ist auf der Suche nach Augenzeugen des Unfalls vom Montag, dem 23. Oktober. Gegen 05.20 Uhr kam es in der Harsdorfer Straße zu einem gravierenden Fall von Fahrerflucht.

Laut Polizei überquerte ein 59-jähriger Fußgänger eine Ampel an der Ecke zur Immermannstraße in Richtung Olvenstedter Platz. Hierbei wurde er von einer silberfarbenen Kombilimousine erfasst und schwer verletzt. Der Fahrer bleib allerdings nicht stehen, sondern flüchtete in Richtung Europaring.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung der Tat nach Zeugen und nimmt Hinweise zum Unfall, dem Tatfahrzeug und dem Fahrzeugführer unter 0391 - 546 32 95 entgegen.