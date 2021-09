Gefasst! 21-jähriger Magdeburger nach Einbrüche in gastronomische Einrichtung gestellt

In der vergangenen Woche brach der 21-jährige Täter in eine Magdeburger gastronomischen Einrichtung ein.

Magdeburg (vs) - In der vergangenen Woche drang ein unbekannter Täter mehrfach in eine gastronomische Einrichtung am Wissenschaftshafen ein. Die Polizei konnte den Täter am 10. September stellen.

In der Nacht zum Freitag brach ein 21-jähriger Täter in eine gastronomische Einrichtung ein. Der Eigentümer des Cafés hatte den Täter auf einer Überwachungskamera festgestellt und der Polizei gemeldet.

Die Beamten begaben sich umgehend vor Ort und konnten den 21-Jährigen in einem Gebäude im Außenbereich stellen. Der Täter gab das Diebesgut, hierbei handelte es sich um diverse Getränke heraus und räumte ein, auch für die Einbrüche in den vergangenen Tagen verantwortlich zu sein.