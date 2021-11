Geld statt Brötchen: Einbrecher knacken gewaltsam Tresor von Magdeburger Bäckerei auf

Am frühen Donnerstagmorgen, den 04. November 2021, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Bäckerei im Magdeburger Stadtteil Berliner Chaussee ein.

Magdeburg (vs) -Der Einbruch in die Magdeburger Bäckerei wurde am Donnerstag, den 04. November, in den frühen Morgenstunden gegen 04.30 Uhr, festgestellt und sofort der Polizei gemeldet.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter die Doppelschiebetür am Haupteingang mittels unbekannten Werkzeuges auf und verschafften sich so Zutritt in die Filiale. In weiterer Folge wurde ein Tresor gewaltsam, vermutlich mit einem Trennschleifer geöffnet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hierbei ein Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich erbeutet. Eine genaue Schadensauflistung steht derzeit jedoch noch aus. Die Spurensuche und -sicherung übernahm der Kriminaldauerdienst. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.