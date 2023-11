Einsatz am Magdeburger Hauptbahnhof: Ein herrenloses Gepäckstück hielt die Polizei auf Trab.

Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz am Magdeburger Hauptbahnhof aus

Ein Koffer hat am Magdeburger Hauptbahnhof für einen Polizeieinsatz gesorgt. Symbolbild:

Magdeburg/VS - Zu einem Polizeieinsatz ist es am Mittwochabend am Magdeburger Hauptbahnhof gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach befand sich der herrenlose Koffer in einer Gepäckablage in einem Zug, der im Hauptbahnhof stand. Einsatzkräfte der Polizei räumten den entsprechenden Zug und sperrten den Bereich ab. Anschließend sei der Bereich von einem Sprengstoffspürhund untersucht worden. Der Hund habe aber kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten gezeigt, so dass der Koffer als ungefährlich eingestuft und geöffnet wurde.

Der Regionalexpress konnte in Richtung Dessau abfahren. Das Gepäckstück befindet sich nun im Fundbüro der Deutschen Bahn.