In der Gerhart-Hauptmann-Straße in Magdeburg kommt es zu einem Feuerwehreinsatz. Die Straße ist vollständig gesperrt.

Gerhart-Hauptmann-Straße in Magdeburg gesperrt! Feuerwehreinsatz legt Verkehr lahm

Magdeburg.- Zu einem Feuerwehreinsatz kommt es am frühen Mittwochmorgen in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Magdeburg, wie die Polizei meldet.

Demnach erstreckt sich der Einsatz auf das Gebiet zwischen dem Adelheidring und der Großen Diesdorfer Straße. Die Straße sei vollständig gesperrt, heißt es.

Die Beamten bitten die Autofahrer, das Gebiet, wenn möglich, weiträumig zu umfahren.