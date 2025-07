In der Gerhart-Hauptmann-Straße in Magdeburg kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Die Straße war vollständig gesperrt.

Feuerwehreinsatz in Magdeburg: Ast bricht ab und droht, auf Autos zu stürzen

Vollsperrung in Gerhart-Hauptmann-Straße

Magdeburg. – Am frühen Mittwochmorgen (16. Juli 2025) brach ein großer Ast von einem Baum in der Gerhart-Hauptmann-Straße ab und drohte auf parkende Autos zu stürzen – die Feuerwehr in Magdeburg musste schnell eingreifen.