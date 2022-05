Gesucht: Mann mit Falschgeld in Magdeburger Supermarkt erwischt (Foto im Artikel)

Magdeburg (vs) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte am 06. Dezember 2021 um 07.55 Uhr in einem Magdeburger NP-Markt in Alt Fermersleben Falschgeld in Umlauf zu bringen. An der Kasse bemerkte eine Verkäuferin, dass der Beschuldigte seinen Einkauf mit einer gefälschten 100-Euro-Note bezahlen wollte. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Unbekannte mit einem silbernen Damenrad.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich

grüner Pullover mit Kapuze

braune Jeansjacke

deutschsprachig

Wer erkennt die Person auf dem Foto der Überwachungskamera bzw. wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen? Foto: Polizeiinspektion Magdeburg

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer erkennt die Person auf dem Foto der Überwachungskamera bzw. wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0391/546- 5196 bei der Kriminalpolizei Magdeburg zu melden.