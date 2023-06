In Magdeburg sucht die Polizei nach einer Betrügerin.

Magdeburg (vs) - Nachdem am 9. September 2022 einer Magdeburgerin ihre Geldbörse abhanden gekommen ist, stellte sie laut Pressemitteilung der Polizei später fest, dass zwischen dem 16. und 19. September durch eine fremde Person diverse Einkäufe mit ihrer EC-Karte in verschiedenen Geschäften getätigt wurden.

So sieht die Gesuchte in Magdeburg aus. Foto: Polizei

Diese Frau soll eine Magdeburgerin um einen vierstelligen Betrag betrogen haben. Foto: Polizei

Ihr Konto wurde dadurch insgesamt mit einer Summe im unteren vierstelligen Bereich belastet. Die Polizei fahndet nun anhand von Kameraaufzeichnung aus den Geschäften nach einer bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Wer Hinweise zur abgebildeten Person oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.