Farb-Attacke gegen die Grünen: Das Parteibüro von Bündnis 90/ Die Grünen in der Ernst-Reuter-Alle in Magdeburg wurde mit roter Farbe besprüht. Die Polizei ermittelt.

Farb-Attacke bei den Grünen: Unbekannte besprühen Parteibüro in Magdeburg mit roter Farbe

Magdeburg (vs) - Bislang unbekannte Täter besprühten und bespritzten die Außenfassade des Büros der Partei Bündnis 90/Die Grünen in der Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg mit roter Farbe.

Der mögliche Tatzeitraum lag zwischen Dienstag, dem 18. Juli circa 18.30 Uhr und Mittwoch, dem 19. Juli, um 10.00 Uhr. Die Polizei begutachtete den Tatort kriminaltechnisch und leitete ein Strafverfahren ein, heißt es in einer polizeilichen Pressemitteilung.

Zeugen, die Hinweise zu der Farb-Attacke auf das Parteibüro geben können oder tatverdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.