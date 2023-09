Ein Dieb hat bei der Polizei in Magdeburg geklingelt, weil er ein paar Gegenstände vermisste. Von dem Haftbefehl, der gegen ihn lief, wusste er aber offenbar nichts.

Gesuchter Dieb will Hilfe von Polizei in Magdeburg - weil er plötzlich etwas vermisst

In einem Polizeirevier in Magdeburg hat ein gesuchter Dieb Hilfegesucht - weil ihm Gegenstände abhanden gekommen waren. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Unfreiwillig ins Netz gegangen ist ein 23 Jahre alter Dieb am Donnerstagabend der Polizei am Magdeburger Hauptbahnhof. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach hatte der 23-Jährige offenbar etwas verloren und klingelte bei der Dienststelle der Polizei, um sich zu erkundigen, was er nun tun könne. Nachdem sie ihm mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatten, sollen die Polizisten auch die Personalien des Mannes überprüft haben. Dabei stellte sich offenbar heraus, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde - wegen Diebstahls.

Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht. Seine Suche nach den abhanden gekommenen Gegenständen musste er allem Anschein nach verschieben.