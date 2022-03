Handtasche entrissen: Magdeburger wird Opfer von Diebstahl

Magdeburg (vs) - Ein 85-jähriger Mann ging am Mittwoch gegen 19.30 Uhr durch die Magdeburger Innenstadt. Plötzlich wurde er von hinten gestoßen und zeitgleich wurde ihm seine Handtasche entrissen. In der Handtasche befanden sich Dokumente, Geldkarten und ein Handy des Geschädigten. Daraufhin entfernte sich der Täter und stieg in ein Fahrzeug.

Der geschädigte Magdeburger blieb unverletzt. Gegen 21.00 Uhr meldete sich eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäftes und teilte mit, dass zwei männliche Personen aufgrund von Unstimmigkeiten beim Bezahlvorgang auffielen. Die beiden Männer hatten versucht, mit der zuvor entwendeten Karte des Geschädigten, größere Einkäufe zu tätigen.

In unmittelbarer Nähe des Marktes stand ein Fahrzeug, in welchem sich die Person befand, welche zu der Personenbeschreibung des Raubes passte. Dieser Mann und die beiden Tatverdächtigen aus dem Markt wurden vorläufig festgenommen.

Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen und sachleitender Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurden die drei Männer aus Georgien entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.