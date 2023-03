Messerangriff Magdeburg: Mann bei Messerstecherei schwer verletzt

Am Magdeburger Hasselbachplatz ist ein Mann niedergestochen und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Großeinsatz der Polizei am Magdeburger Hasselbachplatz.

Magdeburg - Am Mittwoch (22. März 2023) um kurz nach 20.30 Uhr kam es zu einer Messerstecherei vor einem Imbiss am Magdeburger Hasselbachplatz. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 20.45 Uhr darüber informiert, dass es in der Otto-von-Guericke Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Mann und einer Personengruppe gekommen sein soll.