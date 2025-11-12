Polizei sucht Zeugen Unbekannter will Kind am Hasselbachplatz mitnehmen! So sieht der Mann aus
Ein Unbekannter hat am Dienstagabend am Magdeburger Hasselbachplatz ein zehnjähriges Mädchen angesprochen und aufgefordert, mitzukommen. Das Kind reagierte richtig und stieg in eine Straßenbahn. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Magdeburg. – Am Dienstagabend ist ein zehnjähriges Mädchen am Magdeburger Hasselbachplatz von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert worden, mitzukommen.
Wie die Polizei mitteilte, habe das Kind geistesgegenwärtig reagiert, sich der Situation entzogen und sei in eine Straßenbahn gestiegen.
Kind in Magdeburg angesprochen: So sieht der Mann aus
Der Vorfall habe sich gegen 19.10 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle am Breiten Weg ereignet. Die Zehnjährige sei mit einem gelben Rucksack unterwegs gewesen.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben könnten.
Der Mann wird wie folgt beschrieben:
- arabisches Erscheinungsbild
- augenscheinlich circa 40 Jahre alt
- schlanke Statur
- dunkle Kleidung, möglicherweise T-Shirt und kurze Hose
- kein Bart, keine Brille, keine mitgeführten Gegenstände
In dem Zusammenhang mit dem Vorfall weist die Polizei darauf hin, solche Informationen nicht ungeprüft in sozialen Netzwerken weiterzugeben, um Gerüchten und Panik vorzubeugen.