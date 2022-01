ZeugenaufruF Hat der betrunkene Fahrgast in der Straßenbahn in Magdeburg mit einem Messer hantiert?

Ein 40-jähriger betrunkener Mann soll sich am Freitag (28. Januar) zunächst in der Straßenbahnlinie 6 und dann in der Linie 8 in Magdeburg aggressiv verhalten und mit einem Messer hantiert haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.