Nicht nur mit einem gestohlenen Fahrrad, sondern auch bis an die Zähne bewaffnet war ein 20 Jahre alter Mann am Hauptbahnhof Magdeburg unterwegs.

Ein 20 Jahre alter Mann lief nicht nur am Hauptbahnhof Magdeburg mit einem gestohlenen Fahrrad herum, sondern war offenbar auch mit illegalen Waffen bis an die Zähne bewaffnet unterwegs.

Magdeburg (vs) - Ein offenbar bis an die Zähne bewaffneter Mann ist der Polizei am Hauptbahnhof Magdeburg ins Netz gegangen. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach waren am Mittwochabend zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren am Hauptbahnhof mit einem augenscheinlich gestohlenen Fahrrad unterwegs, als sie von Polizisten kontrolliert wurden. Nachdem die Beamten das Rad beschlagnahmt hatten, befragten sie die Männer offenbar auch noch, ob sie gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich führten, was verneint wurde. Dies entsprach aber allem Anschein nach nicht der Wahrheit.

Bei der Betrachtung des Rucksackinhalts des 20-Jährigen konnten "griffbereit" eine CO2-Druckluft-Pistole, diverse Magazine, Patronen und ein Wurfmesser mit einer Klingenlänge von 15 Zentimeter gefunden werden. Außerdem trug der Mann ein doppelseitig geschliffenes Spring-Dolch-Messer in seiner Jacke.

Gegen den 20-Jährige wird nun wegen Hehlerei und illegalen Waffenbesitzes ermittelt.