Magdeburg (vs) - Als die Bundespolizisten am Dienstag, dem 10. Oktober, am Hauptbahnhof in Magdeburg von einem Mann angesprochen wurde, ahnten sie noch nicht, was der Herr so mit so trug. Die Beamten wurden gegen 12 Uhr auf den Mann aufmerksam, da dieser sichtlich um Hilfe bat.



Da die Beamten nicht vor Ort helfen konnten, kam der Hilfesuchende freiwillig mit auf die Dienststelle am Hauptbahnhof. Aus Sicherheitsgründen erfolgte dort eine Durchsuchung, bei der die Beamten staunten.

Mann bittet Polizei um Hilfe: mit Waffe und Sturmhaube auf dem Revier

Der Mann hatte eine Schreckschusswaffe, eine Sturmhaube und zwei sogenannte Grinder (Kräutermühlen) mit Spuren von Betäubungsmitteln bei sich.



Die Gegenstände wurden von den Beamten beschlagnahmt. Der Mann erhielt daraufhin Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz.



Weitere Hilfe wollte der 35-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von den Bundespolizisten nicht mehr annehmen.