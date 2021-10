Hausverbot ist ihr egal: 63-jährige Ladendiebin greift zum fünften Mal in Magdeburger Innenstadt zu

Am 25. Oktober 2021, zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde eine 63-jährige Frau mehrfach bei Ladendiebstählen festgestellt. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen.

Magdeburg (vs) - Durch zwei Ladendetektive wurde der Polizei am Montag, den 25. Oktober 2021 mitgeteilt, dass eine 63-jährige Frau in kürzester Zeit fünf Mal bei Ladendiebstählen an zwei Verkaufseinrichtungen in der Magdeburger Innenstadt festgestellt wurde.

Trotz der Tatsache, dass für die Frau ein Hausverbot für beide Läden bestand, kam sie immer wieder zurück und versuchte diverse Kleidungsstücke zu entwenden. Aufgrund der sachleitenden Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurde die Magdeburgerin vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.