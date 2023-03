Auf dem Parkplatz der Festung Mark in Magdeburg haben unbekannte Täter einen Kassenautomat gesprengt, so die Polizei.

Magdeburg (vs) - In der Nacht zu Dienstag, 21. März, sprengten bislang unbekannte Täter einen Kassenautomaten auf dem Parkplatz der Festung Mark in der Hohepfortestraße in Magdeburg. Dabei gelangten sie nicht an das im Automaten befindliche Bargeld, hei´ßt es in einer Pressemitteilung.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und sucht nun weiterführend nach Zeugen.

Wer sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten hat und sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder Tatverdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.