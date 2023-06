Magdeburg (vs) - Zu einem besonders dreisten Betrug an einem empathischen Senior ist es am Mittwochnachmittag in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde der 82 Jahre alte Mann vor seiner Wohnung im Breiten Weg von einem ihm unbekannten Mann und seiner weiblichen Begleitung angesprochen. Die beiden Personen sollen angegeben haben, Nachbarn zu sein und sich ausgesperrt zu haben. Da sie angeblich kein Bargeld für eine Türöffnung dabeihätten, flehten sie den 82-jährigen Magdeburger an, ihnen das Geld zu leihen, heißt es.

Der 82-Jährige soll eingewilligt haben und sei, mit den mutmaßlichen Betrügern in seinem Auto, erst zu einem Geldautomaten gefahren sein, um Hunderte Euro abzuheben und dann zu einem zweiten, um noch einmal Tausende abzuheben. Der Senior habe anschließend das gesamte Bargeld an die beiden Unbekannten übergeben. Zur vereinbarten Rückzahlung der Summe bis 19 Uhr am Mittwoch sei es nicht mehr gekommen, heißt es von Seiten der Beamten.

So sollen die mutmaßlichen Betrüger ausgesehen haben:

Mann:

- Südosteuropäisches Erscheinungsbild

- 40 Jahre alt

- 180cm groß

- Schwarze kurze Haare

- Rundes Gesicht

- Blaues Nike T-Shirt

- Blaue Jeans

Frau

- Südosteuropäisches Erscheinungsbild

- Schwarze kurze wellige Haare

- Schwarz/buntes Kleid

- Pinkfarbene Tasche

Die Polizei bittet Zeugen der Tat oder Menschen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.