Polizei sucht mit Helikopter nach Einbrechern: So sehen die Täter aus

In Magdeburg hat die Polizei mithilfe eines Hubschraubers nach Einbrechern gesucht.

Magdeburg. - Am Dienstag hat die Polizei in Magdeburg nach einem versuchten Einbruch gegen 17 Uhr in einer Einfamilienhaussiedlung zwischen der Straße "Zum Lindenweiler" und dem Kümmelsberg mit einem Hubschrauber nach zwei Tatverdächtigen gesucht.

Laut Polizei kam ein Mann nach Hause und bemerkte dort zwei Männer, die versuchten, sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt ins Haus zu verschafften. Die beiden Täter flüchteten den Angaben nach in Richtung B1/Neuer Renneweg.

Die Fahndung der Polizei auch mit einem Hubschrauber verlief ergebnislos, heißt es.

So werden die beiden Tatverdächtigen beschrieben:

beide männlich

dunkel gekleidet

eine Person hatte eine Mütze auf

Hinweise nimmt die Magdeburger Polizei unter dem Stichwort "Einbruchsversuch" unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.