Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat am Magdeburger Hasselbachplatz beinahe Fußgänger überfahren, als er im Verkehr driftete.

In Magdeburg mit VW gedriftet: Polizei kassiert "Autoposer" am Hasselbachplatz

Ein VW ist am Hasselbachplatz in Magdeburg gedriftet und hat beinahe Fußgänger überfahren, bevor er liegen blieb. Der 20-jährige Fahrer ist seinen Führerschein los. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ein sogenannter "Autoposer" ist am frühen Freitagmorgen der Polizei am Magdeburger Hasselbachplatz ins Netz gegangen. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach habe eine Polizeistreife in der Innenstadt plötzlich quietschende Reifengeräusche gehört und einen Unfall mit einem VW am Hasselbachplatz bemerkt. Wie sich herausstellte, hatte der erst 20 Jahre alte Fahrer zuvor zwei Runden teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit durch den kreisähnlichen Verkehr gedriftet und war dabei zwischen der Hallischen Straße und der Sternstraße auf Höhe der Bankfiliale von der Fahrbahn abgekommen. Mehrere Fußgänger seien auf dem Gehweg dem Auto ausgewichen, um nicht erfasst zu werden. Aus einem Autoreifen sei außerdem die Luft entwichen.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und beschlagnahmte den Führerschein, so die Beamten weiter.