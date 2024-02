Von vs

Von vs

In Magdeburg kam es am 10. Februar 2024 zu einem Kellerbrand.

Kellerbrand in Magdeburg

Magdeburg - In der Brandtstraße in Magdeburg ist es am Sonnabendnachmittag, 10. Februar 2024, zu einem Kellerbrand gekommen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Einwohner des Hauses hatten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen können. Die Feuerwehr kam zu Einsatz. Die Ursache ist unklar. Zuvor waren zahlreiche Rettungskräfte zum Einsatzort geeilt.

Es war bereits der zweite Brand in einem Wohngebäude binnen kurzer Zeit.

Bereits in der Nacht zum 10. Februar war in einer Wohnung im Magdeburger Norden ein Feuer ausgebrochen. Auch da war zum Glück niemand verletzt worden.