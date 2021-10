Kinderwagen brennt in Magdeburg-Neustadt

In Magdeburg-Neustadt brannte am späten Freitagabend ein Kinderwagen. Es gab eine leicht verletzte Person. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Magdeburg - (vs) - Am 29.10.2021, um 22.07 Uhr, meldete ein Hausbewohner einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hundisburger Straße in Magdeburg-Neustadt.

Vor Ort stellte sich nach Angaben der Magdeburger Polizei heraus, dass ein Kinderwagen brannte. Durch das schnelle Agieren der Feuerwehr habe ein Übergreifen auf die Gebäudefassade verhindert werden können, hieß es am Wochenende.

Der Kinderwagen wurde durch den Brand vollständig zerstört. Durch die Rauchentwicklung im Treppenhaus klagte eine 38-jährige Hausbewohnerin über Atemprobleme, berichtete ein Polizeisprecher. Sie blieb auf eigenen Wunsch nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort.

Feuerwehr öffnet Wohnungen

Da in zwei Wohnungen weiterhin die Rauchmelder aktiv waren, wurden diese Wohnungen durch die Feuerwehr zwangsgeöffnet. Dort konnten jedoch keine Personen angetroffen werden.

Das Mehrfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Zum aktuellen Zeitpunkt werde von einer Brandstiftung ausgegangen, so die Polizei weiter. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen gesucht

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0391/546-3295 mit dem Polizeirevier Magdeburg in Verbindung zu setzen.