Ein Bauarbeiter ist in der Johannes-Göderitz-Straße in Magdeburg offenbar rassistisch angegriffen worden. Wer hat die Situation beobachtet?

Magdeburg. - Ein 41 Jahre alter Bauarbeiter mit Migrationsgeschichte ist am Montag gegen 15.30 Uhr an einer Baustelle in der Johannes-Göderitz-Straße in Magdeburg von einem Unbekannten angegriffen worden. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge sei er aus bislang ungeklärten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann geraten. Es gebe es "Hinweise auf eine fremdenfeindliche Motivation", wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige sei in Begleitung eines Mädchens gewesen, bei der es sich um seine Tochter handeln könnte.

Der Bauarbeiter blieb laut Polizei „weitestgehend“ unverletzt. Der Tatverdächtige sei nach der Auseinandersetzung in Richtung Olvenstedter Scheid geflüchtet. Die Polizei habe ihn sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht finden können.

So wird der Tatverdächtige beschrieben:

männlich

etwa 35 Jahre alt

etwa. 1,75 bis 1,85 Meter groß

kurze blonde Haare

blaues T-Shirt

blaue Jeans

sprach Deutsch mit Akzent

So wird die Zeugin beschrieben:

weiblich

etwa 10 bis 12 Jahre alt

lange blonde Haare

helles T-Shirt

Wer Hinweise zur Tat oder zur tatverdächtigen Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0391/5463295 zu melden.