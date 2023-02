Während einer Verkehrskontrolle ist ein 19-Jähriger vor Magdeburger Polizisten davon gebraust. So endete der brisante Fall.

Magdeburg (vs) - Am Donnerstag, 9. Februar, ereignete sich gegen 11.30 Uhr am Schleinufer ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Die hinzugerufene Polizei stellte während der Unfallaufnahme fest, dass ein 19-jähriger Unfallbeteiligter mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Zudem besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Seine Identität war zu dem Zeitpunkt bereits festgestellt und es wurde eine nunmehr erforderliche Blutprobenentnahme durch die Polizeibeamten angekündigt. Anschließend gelang es dem 19-Jährigen, mit seinem Auto von der Unfallstelle zu flüchten. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf.

Während einer kilometerlangen Nachfahrt kam es in Rothensee zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Beteiligung des 19-Jährigen. Zwar konnte er zunächst entwischen, jedoch stellte die Polizei später sein Auto abgeparkt nahe des Südrings fest und führte Spurensicherungsmaßnahmen durch. Nach der Einleitung mehrerer Strafverfahren ermittelt nun die Kriminalpolizei.