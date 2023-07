Ein liegengebliebenes Fahrzeug sorgt auf der Autobahn A14 beim Kreuz Magdeburg für teils erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen am Übergang zur A2. Dort ist die Fahrbahn für Lkw blockiert.

Ein Fahrzeug ist auf der Autobahn A14 am Kreuz Magdeburg liegengeblieben. Dort ist die Fahrbahn Richtung Halle für Lkw blockiert. Symbolbild:

A14/A2 (vs) - Zu Verkehrsbehinderungen kommt es am Montagmorgen auf der A14 am Kreuz Magdeburg. Dies geht aus einer Meldung verschiedener Verkehrsportale hervor.

Demnach sorgt ein liegengebliebenes Fahrzeug auf der A14 Magdeburg Richtung Halle bei der Überleitung zur A2 für Beeinträchtigungen. Dort ist die Richtungsfahrbahn offenbar für LKW blockiert.