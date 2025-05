Die Leiche der 21-jährigen Emma aus Magdeburg wurde in einem Waldstück bei Dresden gefunden. Sie starb nach dem Besuch einer illegalen Techno-Party an Stichverletzungen in einem Waldstück.

21-Jährige aus Magdeburg tot in Wald gefunden - 16-Jähriger unter Verdacht

Die Leiche von einer jungen Frau aus Magdeburg wurde in einem Waldstück bei Dresden gefunden.

Magdeburg.- Eine 21-Jährige, deren Leichnam in einem Wald in Sachsen gefunden wurde, stammt aus Magdeburg. Die junge Frau – sie hieß Emma – soll nun im Familiengrab in Sachsen-Anhalt beigesetzt werden.

Tote Emma aus Magdeburg nordöstlich von Dresden gefunden

Polizisten hatten den toten Körper nach einem Hinweis vor rund einer Woche am frühen Sonntagmorgen in der Laußnitzer Heide nordöstlich von Dresden gefunden. Zuvor hatten die Beamten in der Nähe zwei illegale Techno-Partys aufgelöst.

Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet, auf den sich schon einige Personen gemeldet haben. „Es gingen vereinzelt Hinweise ein, die jetzt ausgewertet werden“, sagte ein Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft. Die Ermittler hoffen auf weitere Resonanz und Erkenntnisse, die zur Aufklärung führen.

Junge Magdeburgerin soll von 16-Jährigem getötet worden sein

Die 21-Jährige verblutete nach Erkenntnis der Rechtsmediziner aufgrund von Stichverletzungen. Unweit vom Fundort, der auch der Tatort war, nahmen die Beamten einen 16-Jährigen fest. Ein Richter ordnete die einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.

Gegen den jungen Mann werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt, heißt es. Zum Tatgeschehen, Motiv und Hintergründen sowie der Identität des Jugendlichen und der Getöteten, die sich kannten, geben die Behörden derzeit keine nähere Auskunft.

Vater der verbluteten Emma sammelt Spenden für Beerdigung

„Wir sind schockiert über die schreckliche Tat“, sagte der Vater des jungen Mädchens. Er sammele auf der Plattform „Gofundme“ Spenden für „die letzte Reise unserer Tochter und für die Familie“. Dazu gehören drei Halbgeschwister - ein kleines Mädchen und zwei kleine Jungen - die sie „über alles liebte“.

Das zum Spendenaufruf gestellte Bild zeigt eine junge Frau auf einer Wiese liegend, mit langen blonden Locken. Bislang sind mehr als 32.000 Euro für die Beisetzung Emmas zusammengekommen.

Tote junge Frau aus Magdeburg wohnte zuletzt in Dresden

Emma sei in Magdeburg geboren, zog nach der Trennung ihrer Eltern aber mit der Mutter vor zehn Jahren nach Dresden, wo sie bis zuletzt lebte, berichtete der Vater. „Ich hatte ein enges Verhältnis zu ihr.“ Als zwei Familienangehörige kurz hintereinander gestorben seien, hätten sie viel über den Tod gesprochen. „Diese schwere Zeit war erst kürzlich überstanden.“

Er habe gewusst, dass seine Tochter schon mehrfach auf Partys in diesem Wald war. Er kenne auch den 16-Jährigen, der Emma getötet haben soll. „Das war seit Kurzem ihr neuer Freund“, sagte der Vater.