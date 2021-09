Körperverletzung Magdeburg: 20- und 21-Jähriger von vier Männern angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Zwei Magdeburger sind in der Nacht (19. September) von vier Männern in der Planckstraße in Magdeburg angegriffen und schwer verletzt worden. Zwei der Täter konnten in Richtung Hasselbachplatz fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.