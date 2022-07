Magdeburg: 27-Jähriger zieht Polizisten bei Verkehrskontrolle mit Auto mit

Bei einer Verkehrskontrolle in Magdeburg hat ein 27-jähriger Autofahrer zunächst nicht angehalten. Als er schließlich stoppte und ein Polizist sich dem Wagen näherte, fuhr er plötzlich wieder los und zog den Polizisten dabei mit.

Magdeburg (vs) - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten, ist es am 22. Juli gegen 23.10 Uhr im Bereich der Halberstädter Straße gekommen.

Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg hervorgeht, sollte der Opel im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Der 27-jährige Fahrer des Pkw beachtete zunächst die Haltezeichen nicht, konnte dann aber auf der Halberstädter Straße vor der Kreuzung Südring gestoppt werden.

Als der kontrollierende Polizeibeamte durch das geöffnete Fenster der Fahrertür griff, um den 27-jährigen an einer Weiterfahrt zu hindern, fuhr dieser mit seinem Pkw an und der Polizeibeamte wurde einige Meter mitgezogen, bis der Fahrer schließlich anhielt.

Unfall bei Kontrolle in Magdeburg: Gegen Beifahrer bestand Haftbefehl

Ein durchgeführter Alkohol – und Drogentest beim Fahrer verlief ohne Befund. Gegen den 27-jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Führerschein des 27-jährigen wurde sichergestellt.

Bei der Kontrolle des 21-jährigen Beifahrers wurde festgestellt, dass gegen diesen ein Haftbefehl bestand. Der Haftbefehl konnte vor Ort vollstreckt werden, indem der 21-jährige den haftbefreienden Betrag bezahlte.