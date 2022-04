Magdeburg: 31-Jähriger versteckt heimlich Kaffeepackungen aus Laden im Rucksack

Magdeburg (vs) - Am Samstag, den 09. April 2022, gegen 14.30 Uhr, konnte eine männliche Person dabei beobachtet werden, wie sie sich mehrere Artikel in den Rucksack legte und den Laden in Magdeburg ohne zu bezahlen verließ.

Eine Mitarbeiterin informierte die Polizei über einen Ladendieb in einem Supermarkt im Stadtteil Neustädter Feld. Der 31-jährige Beschuldigte soll diverse Kaffeepackungen in seinem Rucksack versteckt haben. Er verließ den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen und wurde daraufhin von zwei Mitarbeiterinnen angesprochen.

Der 31-Jährige flüchtete mitsamt dem Diebesgut aus dem Laden in unbekannte Richtung. Durch die schnelle Kontaktaufnahme mit der Polizei konnte der Beschuldigte im Nahbereich festgestellt werden.

Das Diebesgut konnte in dem mitgeführten Rucksack aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.