Magdeburg: 60-jährige Frau versucht auf Passant einzustechen

In Magdeburg hat eine Frau versucht, auf einen Mann einzustechen. Dieser konnte sich in letzter Sekunde retten.

In Magdeburg kam es beinahe zu einer Messerstecherei.

Magdeburg (vs) - Eine 60-jährige Magdeburgerin soll sich am Montagabend, 27. Juni, in der Lübecker Straße auf Höhe der Haltestelle „Klosterwuhne“ aufgehalten haben und dort Passanten bepöbelt und bedroht haben.

Gegen 21.45 Uhr soll die Beschuldigte versucht haben, mit einem Messer auf einen unbekannten Mann einzustechen, so die Polizei. Der unbekannte Geschädigte soll dem Angriff durch eine Ausweichbewegung abgewehrt haben und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Durch die Polizei konnte der Magdeburgerin das Messer abgenommen werden. Auf Grund von psychischen Auffälligkeiten wurde die Beschuldigte stationär in die Psychiatrie aufgenommen. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht den Geschädigten und Zeugen, welche sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben und mögliche Hinweise zum Tathergang geben können. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.