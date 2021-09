Magdeburg: 76-jährige Fußgängerin wird von abbiegenden Autofahrer erwischt und schwer verletzt

Am 21. September, gegen 09:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Sudenburger Wuhne, wobei eine 76-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Magdeburg (vs) - Am 21. September, gegen 09:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Sudenburger Wuhne, wobei eine 76-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Ein 57-jähriger Magdeburger befuhr am Dienstag mit einem Pkw Toyota die Beimsstraße in Richtung Fichtestraße. Die Lichtzeichenanlage an der Sudenburger Wuhne zeigte für den Toyota-Fahrer Rot, aufgrund eines grünen Blechpfeils bog er jedoch nach rechts ab.

Hierbei missachtete er eine 76-jährige Fußgängerin, welche die Straße bei Grün überquerte. Rettungskräfte verbrachten die schwer verletzte Fußgängerin anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.