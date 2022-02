Magdeburg: Bewohner verletzt nach Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Am 14. Februar kam es zum Brand in einem Magdeburger Mehrfamilienhaus im Stadtteil Leipziger Chaussee.

Magdeburg (vs) - Die Magdeburger Polizei wurde darüber informiert, dass es in der Helmholzstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen sein soll. Beim Eintreffen der Beamten und der Feuerwehr war der Brand in der Parterrewohnung bereits durch die Bewohner gelöscht.

Nach ersten Erkenntnissen geriet in der Küche der Wohnung ein technisches Gerät in Brand. Es soll ein Gesamtschaden im unteren fünfstelliger Bereich entstanden sein. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Die beiden Bewohner der Wohnung wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.