Magdeburg: Dreiste Diebe brechen in Wohnung von 19-Jähriger ein und stehlen "Apple Watch" 

Am Montag, den 15. November 2021, drangen unbekannte Täter am helllichten Tage gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost ein.

Magdeburg (vs) - Am Montagnachmittag, den 15. November 2021, stellte eine 19-jährige Magdeburgerin fest, dass unbekannte Täter vermutlich zwischen 08.30 Uhr und 16.30 Uhr die Hauseingangstür und die Wohnungstür zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Vater-Straße aufgebrochen haben. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam und mit unbekanntem Werkzeug Zutritt in die Wohnung der 19-Jährigen.

Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus einer Wohnung eine „AppleWatch“ entwendet. Eine genaue Schadensauflistung steht noch aus. Die Spurensuche und –sicherung übernahm der Kriminaldauerdienst. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Für Informationen wenden Sie sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder kontaktieren Sie die Regionalbereichsbeamten, welche für Ihren Stadtteil zuständig sind. Diese werden gern zum Thema „Einbruchschutz“ beraten. Weitere wichtige Tipps finden Sie auch hier.