Magdeburg: Dreiste Einbrecher gelangen über Keller in Einfamilienhaus

Magdeburg (vs) - In der Zeit vom Samstag, den 12. Februar 2022, 00.00 Uhr zum Dienstag, den 15. Februar 2022, 10.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück in Bereich Baumschulenweg. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlung wird davon ausgegangen, dass die Täter gewaltsam durch eine Kellertür in das Einfamilienhaus gelangt sind. Im Innenbereich wurden mehrere Räume durchsucht. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Die Polizei sicherte die Spuren vor Ort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.