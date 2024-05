Ein Mann hat aus einer Drogerie im Breiten Weg in Magdeburg mehrere Parfümflaschen mit einem Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich entwendet.

Magdeburg/DUR. - Bereits am 19. Februar ist es in einer Drogerie im Breiten Weg in Magdeburg zu einem Ladendiebstahl gekommen. Dies berichtet die Polizei.

Der mutmaßliche Täter habe mehrere Parfümflaschen mit einem Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich entwendet.

Die Polizei in Magdeburg sucht diesen Mann. Der mutmaßliche Täter steht im Verdacht, eine Drogerie beklaut zu haben. Foto: Polizei Magdeburg

Nun wird anhand von Überwachungsaufzeichnungen nach dem Mann gefahndet.

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt unter den Stichwörtern "Ladendiebstahl Breiter Weg" Hinweise unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.