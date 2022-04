Drei unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag, 02. April 2022, auf Sonntag in einen Magdeburger Drogeriemarkt eingebrochen.

Magdeburg (vs) - Drei unbekannte Täter sind laut Zeugen in der Nacht von Samstag, 02. April 2022, auf Sonntag in einen Drogeriemarkt in Magdeburg eingebrochen.

Gegen 01:45 Uhr beobachtete eine 54-jährige Zeugin, dass die Täter an der Hinterseite Marktes gewaltsam ein Gitter entfernten, um Zutritt zu dem Laden zu bekommen. Laut Bericht haben drei Täter versucht, den Tresor zu öffnen.

Als ihnen das nicht gelungen ist, sind die geflüchtet. Ob aus dem Markt etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt.